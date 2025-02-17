المدير العام لمجمع جيتكس لـ النهار: 4 ماركات جديدة لتعويض العلامات التي غادرت الجزائر

كشف الرئيس المدير العام للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس”، أن لديه مشروعاً لإنتاج ماركات جديدة تتماشى مع متطلبات واحتياجات المواطن الجزائري.

وخلال نزوله ضيفا على “تلفزيون النهار” في برنامج “52 دقيقة اقتصاد”. قال المدير العام للشركة القابضة للنسيج والجلود جيتكس: “لدينا مشروع لإنتاج 4 ماركات جديدة لتعويض العلامات العالمية التي غادرت الجزائر”.

وأوضح بركاني في السياق ذاته، أن العلامات الأربع ستكون موجهة للألبسة والأحذية والأفرشة.

وبخصوص اسم العلامة، أشار بركاني إلى أنها ستكون شبابية وتتماشى مع الموضة. نظراً إلى أن الشباب يمثلون 75 بالمئة من المجتمع الجزائري. مضيفا أن تصميمها سيتم من قبل مصممين مختصين لاستقطاب هذه الفئة.