المدير العام للحماية المدنية يقف على سير عمليات التدخل لإخماد حرائق الغابات بتيزي وزو

تنقل نهار اليوم المدير العام الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف إلى ولاية تيزي وزو للوقوف على سير عمليات التدخل لإخماد حرائق الغابات.

وحسب بيان ذات المديرية إندلعت الحرائق في ولاية تيزي وزو بكل من آيت فراح إمربطن و عزوزة بلدية الأربعاء نايث ايرثن.

وخلال وقوفه على العملية أسدى تعليمات لمدير تنظيم وتنسيق العمليات بتدعيــم الفرق المتدخلة بوسائل بشرية ومادية إضافية وإعطاء دائما الاولوية لحماية الأشخاص والمجمعات السكنية.