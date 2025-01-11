المدير العام لبريد الجزائر يوضّح بخصوص تذبذب تطبيق بريدي موب

كشف المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي أن التذبذب الذي مس تطبيق بريدي موب خص عمليات التحويل من حساب إلى حساب.

وقدم المدير العام لبريد الجزائر إعتذار للمواطنين بعد الإضطرابات المسجلة عبر تطبيق “بريدي موب”. مؤكدا أن التذبذب كان فقط على مستوى المعاملات الخاصة بالتحويلات من حساب إلى حساب.

كما طمأن المدير العام لبريد الجزائرالمواطنين وقال بهذا الخصوص: “لن ينقص أي دينار من حساباتهم وأننا قمنا بالصيانة لتحسين الأداء في عملياتنا”.

وأكد زيدي أن هناك تأخر طفيف في سير العملية لكن المبالغ المالية ستكون في الحسابات يوم الثلاثاء كحد أقصى . كما ان كل العمليات المتعلقة بتطبيق بريدي موب مسجلة من يوم بدأ التذبذب إلى يومنا هذا.

وقال زيدي بخصوص تحسين أداء بريدي موب أن عمليات قمنا بتنظيم العملية المحاسبية لتحسين تجربة الزيان وتقوية النظام.

وأضاف المسؤول ذاته أن التذبذب له علاقة بعملية التحيين ولا علاقة له بعمليات النصب والإحتيال.