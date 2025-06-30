المدير العام لسوناطراك يلتقي الوزير الأول ووزير الطاقة والنفط الموريتانيَّين

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الاثنين، محادثات ثنائية مع وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. لا سيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتوزيع المواد البترولية، إلى جانب التكوين.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك على متانة العلاقات الثنائية. مشيدا بمستوى التعاون القائم، خاصة في ما يتعلق بتكوين الكفاءات الموريتانية بمنشآت سوناطراك.

كما أشار إلى الاجتماع الثري الذي جمعه، أمس، بمسؤولي الشركة الموريتانية للمحروقات.

وأكد حشيشي خلال اللقاء، على استعداد سوناطراك لدراسة مختلف فرص الاستثمار المتاحة في السوق الموريتانية. مجدّدًا التزام المجمع بتوسيع مجالات الشراكة وتعميق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، ثمّن وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، جودة العلاقات التي تربط البلدين. وأشاد بالمستوى المتقدم للتعاون القائم في مجال التكوين.

بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون المختلفة التي تشمل التنقيب، وتسويق المواد البترولية، إلى جانب التعاون التقني.

كما أعرب الوزير الموريتاني عن تطلعه إلى استمرار الزيارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون.

وعقب هذا اللقاء، استُقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، من قبل الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي.

وعلى هامش اللقاء، أكد رشيد حشيشي أن اللقاء شكل فرصة لتأكيد الإرادة المشتركة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا إلى مستويات أعلى. من خلال مشاريع طاقوية استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح، في السياق، أن اللقاء تمحور حول تجسيد مذكرة التفاهم الموقعة في جانفي 2025. إضافة إلى التباحث حول فرص التعاون في مجال إنتاج الأسمدة. وهو القطاع الذي تتمتع فيه سوناطراك بخبرة واسعة يمكن أن تسهم بها في دعم قدرات موريتانيا.

وتعكس هذه الزيارة حرص سوناطراك على تعزيز التعاون مع الشركاء في موريتانيا. وترسيخ دورها كفاعل طاقوي رائد يدعم التنمية المشتركة والاستثمار المستدام.

هذا، ويواصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة وفد هام من إطارات الشركة. برنامج الزيارة الرسمية بالعاصمة نواكشوط. وذلك بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا.