المدير العام لـ”أوريدو” يستقبل رئيس اتحاد الحراش

استقبل الرئيس التنفيذي لمتعامل الهاتف النقال “أوريدو”، روني طعمة، اليوم الاثنين، رئيس فريق اتحاد الحراش، سفيان طواهرية، بمقر الشركة، في إطار تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وكشفت شركة “أوريدو”، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك : “إنه من دواعي سرور الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو، روني طعمة، أن يستقبل سفيان طواهرية، رئيس نادي اتحاد الحراش الرياضي للهواة، في مقرة الشركة، حيث ناقش الثنائي تعزيز شراكتهما”.

وأضاف البيان: “بهذه المناسبة، تمنى المدير العام للنادي التوفيق عشية مباراة نصف نهائي كأس الجزائر”.

وختم: “تمنى رئيس الشركة لنادي اتحاد الحراش كل النجاح في مسعاه للصعود إلى الدرجة الأولى”.

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