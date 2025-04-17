المدير العام للسجون: تنفيذ الأحكام الجزائية غايته إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، زرب أسعيد، اليوم الخميس من المؤسسة العقابية بالقليعة أن سياسة إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، يعَدُّ الغاية المنشودة من تنفيذ الأحكام الجزائية. وذلك وفق أسس علمية تهدف إلى إقامة نظام عقابي متطور، يساير الأنظمة الدولية المعاصرة في ترقية معاملة المحبوسين. من خلال توفير الرعاية الصحية والروحية والفكرية.

وأضاف، زرب أسعيد، على هامش الاحتفالية المقامة إحياءً لـيوم العلم، المصادف لـ16 أفريل من كل سنة. بحضور الأمين العام لوزارة العدل محمد زقار. ومدراء مختلف الجامعات التكوينية وممثلو المؤسسات العسكرية والقضائية أنه تولى وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أهمية بالغة لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من رفع التحصيل التعليمي وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الشخصية للتكفل الأنجع بهم ومساعدتهم على الإدماج. بمعية ومساهمة قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المناسبة غاليية على قلوبنا جميعا، إذ تمثل رمزا للتقدم والازدهار والاعتزاز. نستذكر فيه قامة شامخة وعلما من أعلام الجزائر رائد النهضة الفكرية والإصلاحية والعلمية بالجزائر. مؤسس جمعية العلماء المسلمين العلامة الشيخ “عبد الحميد بن باديس”، بجعله قدوة وأسوة للمضي قدما.

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