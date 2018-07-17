المديـــر العـــام: إطــلاق التــذكــرة الذكيــة لكــل الخطــوط علـــى متــن «إيتـــوزا» قــريبـــا

كشف، كريم ياسين، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري «إيتوزا»، بأنه سيتم إعادة تنظيم وتهيئة شاملة تشمل نظام سير المؤسسة.

فضلا عن تهيئة شاملة للحافلات وإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير الحافلات وشراء التذاكر وتنظيم الرحلات.

وقال، كريم ياسين، أمس، خلال إشرافه رفقة، وزير النقل عبد الغني زعلان، على إدخال حيز الخدمة أزيد من 60 حافلة اقتنتها مؤسسة «إيتوزا» من عند شركة «مرسيدس» بالجزائر، بأن أزيد من 800 حافلة ستخضع لإعادة التهيئة لتتلاءم مع متطلبات النقل والتكنولوجيات الحديثة، كما أن إدخال 100 حافلة «مرسيدس» جديدة منها 60 التي تم تسلمها، أمس، و40 حافلة أخرى ستسلم قريبا، سيساهم في تطوير مردودية أداء الشركة، حيث سيتم إعادة توزيع الخطوط والحافلات، والأخذ بعين الاعتبار التوزيع الديمغرافي للسكان.

وأكد ذات المتحدث بأنه سيتم إعادة تهيئة المستودعات التابعة للشركة من أجل الزيادة من قدرتها الاستيعابية وقدرتها على الصيانة وتسريع وتيرة تهيئة الحافلات الجديدة، والبرمجة المعلوماتية والآلية للتذاكر ودمجها مع مشروع توحيد التذاكر وإطلاق التذكرة الذكية التي تمكن المسافر عبر حافلات الشركة من ركوب كل الخطوط على مدار الشهر، عن طريق اشتراك شهري.

وأكد، كريم ياسين، بأن مركز التكوين التابع للشركة سيسمع بتكوين العمال، والرفع من مستواهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شامل للمواد البشرية، خاصة في تسيير الأنظمة الجديدة التي ستعتمد عليها الشركة في التسيير.