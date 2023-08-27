المدينة الإعلامية: زيارة عمل تحضيرية للإذاعة الجزائرية

زار اليوم الأحد فريق من الخبراء التقنيين الذين يمثلون وزارة السكن والعمران ومكتبي الدراسات الجزائري والصيني المعنيين بتنفيذ مشروع “دزاير ميديا سيتي”، بزيارة عمل إلى مؤسسة الإذاعة الجزائرية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات والإعدادات للدراسات التفصيلية المتعلقة بمشروع المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”. الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الإستقلال الأخير في الـخامس جويلية المنصرم.

وعاين هذا الفريق خلال زيارته قاعة العروض الكبرى، ومركز توزيع البث وعددا من الأستوديوهات.

وتلقى الفريق، شروحات من المسؤولين الإدرايين والتقنيين حول توزيع الاستوديوهات، وفضاءات العمل والتجهيزات المخصصة لكل قناة إذاعية.

وتهدف الزيارة، إلى أخذ صورة توضيحية تسمح بإعداد تصور عصري ومستقبلي لما ستكون عليه فضاءات الإذاعة الجزائرية العصرية بكل قنواتها ومصالحها في المدينة الإعلامية الجديدة.