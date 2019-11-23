المدينة الجديدة للمنيعة مدينة ذكية.. ودراسة مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود قريبا

قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أن تكون المدينة الجديدة للمنيعة مدينة ذكية ومستدامة تعمل كلية بالطاقات المتجددة.

شدد الوزير الاول، نور الدين بدوي، خلال ترأسه اجتماع مجلس وزاري مشترك، على ضرورة أن يتماشى نموذج انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والأولويات التنموية التي رسمتها الحكومة، لاسيما استعمال الطاقات المتجددة.

ودعا إلى إشراك محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تم تنصيبها وتنصيب محافظها الوطني، في ذلك.

كما كلف بدوي الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، بالعمل على تكييف مخطط تطوير الشركة بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لاستعمال الطاقات المتجددة، التي تقرر استعمالها حصريا في كل العمليات الجديدة لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.

ويأتي هذا بالنظر لما تحوزه بلادنا من قدرات هائلة في هذا المجال، والبحث على تجسيد شراكات مع مؤسسات وطنية وأجنبية ذات خبرة من أجل استغلال هذا المورد المتجدد لفائدة التنمية المستدامة، وجعل بلادنا رائدة في الاقتصاد الأخضر.

وأمر بدوي باسترجاع الطابع التكنولوجي للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، والعمل على تجسيد باقي المشاريع وفقا لهذه الوجهة، التي تجعل منها حظيرة تكنولوجية خدمة للتنمية وحاضنة للمشاريع المبتكرة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، سيتم تخصيص اجتماع مجلس وزاري مشترك لدراسة مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود، بالنظر الى طابعها الخاص.