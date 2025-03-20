المذيعة فاطمة ولد خصال في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله فجر الخميس، الإعلامية والمنتجة السابقة بالقناة الإذاعية الأولى، فاطمة ولد خصال، عن عمر ناهز 69 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وقد شغلت الفقيدة منصب مديرة الإذاعة الثقافية، وكانت إحدى الأصوات الإذاعية الجزائرية البارزة، حيث تركت بصمة واضحة في مجال التنشيط الإعلامي. بتميزها بثقافة راقية وكفاءة عالية. وعلى مدار أكثر من 34 سنة من العطاء. قدمت برامج إذاعية ثرية اهتمت بالثقافة والتراث الشعبي الجزائري. مما يعكس التزامها العميق وجهودها في الترويج للموروث الثقافي الوطني.

وتألقت الراحلة، وهي أصيلة مدينة شلالة العذاورة بولاية المدية. من خلال العديد من البرامج والحصص التي أعدّتها وقدّمتها بتفانٍ وإخلاص. ومن بينها: “أيام وأنغام” و”في رحاب الطرب”. كما أجرت لقاءات مع أسماء لامعة في عالم الثقافة والفن الجزائري، ما عزز مكانتها كإعلامية متميزة وصاحبة تأثير كبير في المشهد الإذاعي الوطني.