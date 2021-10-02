المرأة العاقلة تبنى بيتها .. والسفيهة تهدمه

*المرأة الصالحة مثل التاج المرصع بالذهب كلّما رآها الرجل قرّت عيناه، فالمرأة العاقلة لا تصطدم مع أهل زوجها، فتثير أعصابه، وتوغر صدره على أهله،

كما أنّ المرأة التّي تحب زوجها تحب أن تراه سعيدًا، فتعينه على بر والديه، وتحترم أهله، وتصبر على ما يؤذيها منهم، وهى بذلك تحسن الطاعة لزوجها بإحسانها لأمه، وإحسانها لأهله، وكل ذلك مدخر لها عند الله عز وجل، لأن بر الوالدين من أجلِّ القربات.

*المرأة العاقلة لا تصطدم مع جيرانها، ولا تكون سببًا في إيذائهم، والمرأة العاقلة أيضا لا تغضب، وتجعل البيت كله يعيش حالة مشتعلة من التوتر، فالأنثى عندما تغضب وتصرخ تفقد ربع جمالها ثم نصف أنوثتها ثم كل حيائها.

*المرأة العاقلة لا تكثر جدال زوجها، فهناك نوع من الزوجات لا يطعن الزوج في أمر إلا بعد أن يتنفس الصعداء من كثرة الجدال والمناقشة، والحياة بهذه الطريقة لا تستقيم، فالجدال يعمل على اختلاف القلوب،

*والمرأة العاقلة لا تنظر إلى غيرها في أمور الدنيا، وتسير على قدر حاجتها، وتعلم أن التسابق يجب أن يكون في أمور الآخرة، «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»

*والمرأة العاقلة هي التي تشكر زوجها، فكلمة الشكر والثناء محببة للنفس، مزيلة للهم، مفرجة للكرب، وكم يشعر الزوج بالسعادة لشكر زوجته إياه، فالشكر يزيد المودة والنعمة والحب، وهو واجب في حق الزوجة لزوجها،