المرأة حقا تموت عند هذه المحطات

تموت المرأة ألف مرة حين تنتهك كرامتها وتخان بإسم الحب أو العرف أو التقاليد ،وتموت عند كل مرة تفقد فيها إحترامها لذاتها أوّلا ولشخص كان يعني لها الكثير.

تموت المرأة حين يحرمها أبوها من حقّها في الحب والحنان والحماية والتّعليم وحتى الميراث، فقط لأنّها أنثى.

تموت المرأة حين تصوم عن ملذّات الحياة ليستمتع إبنها، ثم ينساها حين يكبر ويتركها لغرباء يعتنون بها بعد أن وهنت وضعفت.

فكم من أنثى تعيش بيننا ميّتة تتنفّس إلا أنها ماتت منذ زمن ،

ماتت بعد أن إنطفأ بريق الأمل والقوة في عينيها .فعلّموا أبناءكم أن الأنثى أمانة، ومن أنها كرامة،

فعلّموا أبناءكم أنّ الأنثى هي السّكن والوطن، علموهم أيضا أنّها الأم ومن أن الجنة تحت قدميها،

وأن حضنها سيحتويك ويطمئنك خائفا كنت، أو مريضا، سعيدا مذنبا أو بريئا، وأن خيركم خير لأهله.