المراجعة الدورية العادية للقوائم الانتخابية لسنة 2025.. خلفان يترأس اجتماعا هاما

تم اليوم الأربعاء عقد اجتماع تنسيقي بمقر السلطة المستقلة للانتخابات تحت رئاسة كريم خلفان رئيس السلطة المستقلة بالنيابة بحضور ممثلي القطاعات الحكومية تحضيرا للمراجعة الدورية العادية للقوائم الانتخابية لسنة 2025.

وحسب بيان السلطة، فقد حضر الاجتماع أحمد علي صالح ممثلا عن وزارة العدل، مراد دحماني ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية.

بالإضافة إلى شريف بن فاضل ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية، و طارق رشيد ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.