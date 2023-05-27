الوطني المراجعة تحت ضغط الأولياء..ضغط مضاعف أ أيام قبل الإمتحان النهائي بقلم قناة النهار نشر في 27 ماي 2023 - 12:44 شارك غرِّد أرسل 64 0 المراجعة تحت ضغط الأولياء..ضغط مضاعف أ أيام قبل الإمتحان النهائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/O8XjN اقرأ أيضا الشروع في إيداع ملفات الحركة التنقلية للأساتذة بداية من 11 ماي الوطني 06 ماي الرئيس تبون.. استرجاع ما يفوق 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة الوطني 07 ماي عطاف يستقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية الصربي الوطني 08 ماي وأج: عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية إنتصار جديد للجزائر ولجهود الرئيس تبون الوطني 08 ماي المنتدى الإفريقي للإستثمار والتجارة: إشادة بجهود الجزائر في التنمية بأفريقيا الوطني 18 ماي رئيسة جمعية الصداقة الصينية الإفريقية تحل بالجزائر الوطني 20 ماي حج 2023: تنصيب مركزين طبيين و4 وحدات جوارية للتكفل بالحجاج الوطني 19 ماي ندوة دولية تخليدا للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية الوطني 21 ماي ڨوجيل يهنئ الطلبة الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ67 لليوم الوطني للطالب الوطني 19 ماي هذا برنامج الرئيس تبون خلال اليوم الثاني من زيارته للبرتغال الوطني 23 ماي