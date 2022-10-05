المراقبة التقنية للسيارات.. إكتشاف 245 ألف خلل خلال 6 أشهر

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، فاتح زايد، عن تسجيل نحو 245 ألف خلل في المركبات. خلال عمليات التشخيص التي تقوم بها وكالات مراقبة السيارات في السداسي الأول من السنة الجارية.

وفي حديث مع “النهار”، قال زايد فاتح، بأن مصير هذه المركبات، كان بين التوقيف النهائي إلى غاية إصلاح العطب. أو منح مهلة 15 يوما لصاحبها من اجل إصلاحها. مفيدا بأن عملية التشخيص الدورية للسيارات، جنبت الجزائر حوادث مرور كثيرة. ذلك أنه من غير الممكن اكتشاف عيوب السيارات من دون تشخيصها على مستوى الوكالات. مفيدا في ذات السياق، بأن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، اكتشفت خلال السنة الماضية 2021، نحو 600 ألف عيب على مستوى المركبات.

وكشف محدّثنا عن إصدار تعليمة للوكالات، تقضي بعدم الترخيص للشاحنات المقطورة ذات المحورين بحمل أزيد من 19 طن و 26 طن بالنسبة للشاحنات المقطورة ذات الثلاث محاور. بدلا من تلك المحددة من قبل المصنعين والمسجلة في البطاقة الرمادية، بسعة 32 طن. وذلك قصد الحفاظ على سلامة الطريق من التلف، الذي يؤدّي إلى حوادث مرور. على غرار ما حدث على مستوى طريق الجباحية.

أما بخصوص عمليات الرقابة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية على الوكالات الـ 478 الموجودة عبر كامل التراب الوطني. قال زايد بأن هذه العملية تمّ الانطلاق فيها السنة الماضية. من أجل الوقوف على مدى جدية الوكالات في عملية التشخيص. كما اضاف أن مراقبة طريقة تسيير الوكالة ومدى مطابقة ذلك بالقوانين السارية المفعول. مضيفا بالقول، وفي حال تسجيل أي خلل تكون هناك اجراءات ردعية تتمثل أما في توجيه انذار او سحب مؤقت للرخصة بين 3 و6 أشهر وقد يكون هناك سحب نهائي.

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