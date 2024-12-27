المراقبة التقنية للسيارات.. بيان هام لأصحاب هذه المركبات  

أصدرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بلاغا هاما لفائدة أصحاب المركبات الخاصة المرقّمة في سنة 2023.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن أصحاب المركبات الخاصة، والمركبات السياحية المرقمة في سنة 2023، التي وضعت في السير منذ سنتين، أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية.

وذلك على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل. ابتداء من تاريخ الثاني (02) جانفي 2025.

وأوضحت المؤسسة أن عملية المراقبة التقنية للمركبات المعنية تتم حسب تاريخ إصدار بطاقة الترقيم الخاص بكل مركبة.

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 2 جانفي 2023:

يجب إجراء لمراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2 جانفي.

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 1 فيفري 2023:

يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 1 فيفري 2025 .

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 1 مارس 2023 :

يجب إجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 1 مارس 2025.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنه يجب على كافة أصحاب هذه الفئة من المركبات الالتزام بتقديم مركباتهم إلى وكالات المراقبة التقنية المعتمدة في الأجال المحددة. وفقا لتاريخ إصدار بطاقة الترقيم لكل مركبة.