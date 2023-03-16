المراقبة التقنية للسيارات: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين تعرف عليها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول المخالفات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات.

كتبت ذات المصالح في منشورها أن عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة. ويعاقب عليها القانون. وذلك طبقا للمادة 09 مكرر و43 من القانون 01-14 م م والمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.

وأضاف المنشور ان عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية القانون يعاقب عليه القانون وفقا للمادة 66/ج-13 من القانون 01-14 م م.

وتمثلت العقوبة في غرامة جزافية تقدر بـ 3000 دج، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الوضع في المحشر للمركبة. طبقا للمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.

وفي حال عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية بعتبر مخالفة من الدرجة 1 طبقا للمادة 66/أ-3 من القانون 01-14 م م. كما يمكن توقيف المركبة طبقا للمادة 289 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.