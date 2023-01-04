المراقبة التقنية للسيارات.. نداء لأصحاب المركبات المرقمة في 2021

دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أصحاب المركبات التي تحمل ترقيم سنة 2021 لعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات. ابتداء من شهر يناير الجاري، على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل.

كما أوضحت المؤسسة، في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها “تنهي إلى علم كافة أصحاب المركبات الخاصة”. “التي تحمل ترقيم سنة 2021 أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل”. “الموزعة عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من 2 يناير 2023”.

في حين، أضاف ذات المصدر أن المراقبة التقنية الدورية تجرى “حسب تاريخ الإصدار المسجل على بطاقة الترقيم الخاصة بالمركبات”. “الموجود في الأعلى على اليسار”.

وأوضحت المؤسسة، على سبيل المثال، أن المركبة ذات بطاقة ترقيم صادرة في 2 جانفي 2021. معنية بالأمر قبل تاريخ 2 يناير. وتلك الصادرة في 1 فيفري 2021 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 1 فيفري 2023.

وتقول المؤسسة، “يطلب من كافة أصحاب المركبات المعنية الالتزام بعرض مركباتهم لدى الوكالات المعتمدة في الآجال المحددة”.

وكشف المدير العام للمؤسسة الوطنية، فاتح زايد، عن تسجيل نحو 245 ألف خلل في المركبات. خلال عمليات التشخيص التي تقوم بها هذه الوكالات في السداسي الأول من السنة الجارية.

وفي حديث مع “النهار”، قال زايد فاتح، بأن مصير هذه المركبات، كان بين التوقيف النهائي إلى غاية إصلاح العطب. أو منح مهلة 15 يوما لصاحبها من أجل إصلاحها. مفيدا بأن عملية التشخيص الدورية للسيارات، جنبت الجزائر حوادث مرور كثيرة. ذلك أنه من غير الممكن اكتشاف عيوب السيارات من دون تشخيصها على مستوى الوكالات. مفيدا في ذات السياق، أن المؤسسة الوطنية، اكتشفت خلال السنة الماضية 2021، نحو 600 ألف عيب على مستوى المركبات.