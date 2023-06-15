المراقبة التقنية للمركبات .. هام لأصحاب الحافلات والشاحنات  

إقترح وزير النقل يوسف شرفة اليوم تخفيض مدة المراقبة التقنية للمركبات الى 3 أشهر بدل من 6 أشهر للحافلات أوشاحنات نقل البضائع حافلات نقل المسافرين.

خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الامة قال شرفة أنه تم اقتراح تخفيض مدة المراقبة التقنية للسيارات الى 3 أشهر بدل من 6 أشهر لحافلات نقل المسافرين اوالبضائع. وذلك وذلك في إطار تعديل الرسوم رقم 03/223 المؤرخ 10 جوان 2003 المتعلق بتظيم المراقبة التقنيىة للسيارات وكيفيات ممارستها.

وأضاف الوزير أن المرسوم التنفيدي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وهو قيد الدراسة.

كما إعترف وزير النقل أن حظيرة الحافلات في الجزائر تعبانة وانه من بين اهداف قانون الإستثمار الجديد الذي تم المصادقة عليه وضع صناعة ميكانيكية تسمح بصناعة الحافالات في البلاد.

وكشف يوسف شرفة عن إجراءات تحسين نقل المسافرين منها العمل على تجديد الحظيرة التي تتراوح اعمار الحافلات مابين 15 و20 سنة.

بالإضافة إلى فتح مجال الإستثمار بكل من برغب في فتح وكالات المراقبة التقنية دون تقييد سواء حول الموقع الجغرافي أو التعداد السكاني. كما انه لا يشترط ان تكون له 3 اصناف الحافلات والشاحنات اوالسيارات أوالدراجات النارية أي له الحرية إختيار الصنف الذي يرغب الإستثمار فيه.

وأكد الوزير على تفعيل تكوين سائقي نقل المسافرين أوالبضائع مع الحصول على شهادات الكفاءة المهنية مع تخفيض كلفة التكوين. حيث كانت 40 ألف دينار وأصبحت 17 الف دينار لنقل الاشخاص ومن 45 ألف دينار إلى 22.5 الف دينار لنقل البضائع.

مع ألزامية وجود سائقين على مستوى حافلات نقل المسافرين التي حطوطها تفوق 600 كلم أوتتجاوز 9 ساعات.