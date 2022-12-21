المراقبة التقنية إجبارية لهذه المركبات إبتداءً من هذا التاريخ

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، اليوم الأربعاء، عن إلزامية عرض المركبات التي تحمل ترقيم سنة 2021 للمراقبة التقنية عبر وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل.

وأنهت ذات المؤسسة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك علم لاصحاب المركبات الخاصة التي تحمل ترقيم 2021 انهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية المعتمدة لدى وزاة النقل. وذلك ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2023 حسب تاريخ الإصدار المسجل على بطاقة الترقيم الخاصة بها.

ونشرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات المركبات المعنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية وهي:

بطاقة الترقيم المركبة الصادرة في 02 جانفي 2021 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 02 جانفي 2023.

بطاقة الترقيم المركبة الصادرة في 01 فيفري 2021 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 01 فيفري 2023.

بطاقة الترقيم المركبة الصادرة في 01 مارس 2021 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 01 مارس 2023.

وإختتم البيان بأن أصحاب المركبات معنيون بتطبيق فحوى هذا البيان.