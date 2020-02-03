المراقب زناتي مراد : غرداية من الولايات الاقل اجراما على مستوى الوطن و اهلها مسالمون

اكد مراقب الشرطة زناتي مراد رئيس امن ولاية غرداية، ان غرداية من الولايات الامنة و الاقل اجراما بالنسبة لباقي ولايات الوطن.

وعلى هامش عرض حصيلة نشاط مديريته، أرجع الفضل لأهلها في ذلك بطبيعتهم المسالمة و تعاونهم مع مصالح الامن.

وأردف انه منذ تعيينه لم يتم تسجيل اي شكوى من أي مواطن ضد شرطي، كما لم يسجل اي مساس بشرطي اثناء تادية مهامه و هو ما يؤكد علاقة الاحترام بين المواطنين و جهاز الشرطة بالولاية

اما بخصوص محاربة التجارة الفوضوية فاكد رئيس امن ولاية غرداية ان مصالحه تتجنب حجز البضائع المسوقة حتى لا تتكرر حادثة البوعزيزي فيما يتم منع التجار الفوضويين عرض سلعهم في الاماكن التى تضر التجار الرسميين

و بخصوص جرائم المعلوماتية اكد مراقب الشرطة زناتي مراد انه لم تسجل جرائم كبيرة باستثناء قضايا بسيطة تعد على الاصابع و ذلك راجع لطبيعة سكان غرداية الذين لديهم ميول مسالم الى جانب انهم اذكياء و يعرفون ان مثل هذه الجرائم سهل ضبط مرتكبها تقنيا

هذا عرض خلال اللقاء عميد الشرطة ساكر اسماعيل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية نشاط مصلحته خاصة النتائج الكبيرة في مجال محاربة ترويج المخدرات و الحبوب المهلوسة.