المرحلة الثانية من التلقيح تنطلق يوم الأحد وهؤلاء هم المعنيون

كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تنطلق يوم الأحد.

وحسب وزير الاتصال، تخص عملية التلقيح في مرحلتها الثانية أسلاك الأمن، الحماية المدنية، التعليم، والمسؤولين السياسيين والأسرة الإعلامية.

وسيشرع غدا من مستشفى البليدة، التلقيح ضد فيروس كورونا، حيث ستشمل المرحلة الأولى مستخدمي الصحة والفئات الاكثر عرضة للإصابة.

وأفاد وزير الاتصال أن عملية اقتناء شحنات اخرى من اللقاح، ستصل من الهند والصين.

وصرح الوزير بلحيمر “صحة المواطن لا ثمن لها، لكن نعول على يقظتهم ومواصلة الالتزام بإجراءات الحماية والرقابة على مختلف المستويات”.