رئيس الجمهورية السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أسطر

ولد رئيس الجمهورية السابق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة، في الـ 2 من شهر مارس سنة 1937.

يعتبر الرئيس الراحل من الرؤساء الذين قضو اطول فترة حكم في الجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، من 1999 حتى 2019، يعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.

وفي جانفي 2005 عينه عيّنه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني.

المرحوم التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.

وفي شهر نوفمبر سنة 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس الراحل المرحوم هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً.

وفي 23 فيفري 2014 أعلن وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أنذاك ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.