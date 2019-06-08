المرحوم مريض جدا… يحتاج إلى الدعاء والصدقة

أرى في المنام أنّ المرحوم والدي مريض جدا أكثر مما كان عليه في الواقع فأسأله، إن كان يريد مني غطاء فيردّ بالإيجاب، فألقي عليه شيئا خفيفا، فما هو تعبير الرؤيا؟

سمية من ميلة

خيرا رأيت:

تذهب دلالة رؤيا المرحوم إلى حسب الحال التي يظهر عليها في المنام من خير أو شر.

فإن كان نظيفا لا يشكو من جوع ولا عطش فهو دلالة على الخير الذي هو فيه، فإن ظهر الميت غنياً فوق غناه في حياته فهو صلاح حاله في الآخرة.

فإن ظهر الميّت في المنام فقيراً فهو خروجه من الدنيا عارياً من الحسنات، ورؤيا الميت حيا بالنسبة للرائي يدل على تجدّد أمر وتحقق أمنية قد يئس الرائي من حصولها.

وعليه تذهب دلالة رؤيا المرحوم مريض جدا إلى أنّه ليس بخير وهو بحاجة ماسة إلى الصدقة والدعاء فلعلّه كان مخلا بأحد أركان الدين، والله أعلم.