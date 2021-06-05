المرشح لرئاسة الوزراء في مالي يؤكد احترام بلاده لالتزاماتها الدولية

شدد المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي شوغيل كوكالا مايغا على أن البلد الأفريقي سيحترم التزاماته الدولية مضيفا أن العقوبات ستؤدي إلى تعقيد الوضع و هذا غداة إعلان فرنسا تعليق عملياتها العسكرية مع جيش بلاده.

ومن المتوقع أن يتم تعيين كوكالا مايغا بعد مراسم مرتقبة الاثنين لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا في مالي.قال شوغيل كوكالا مايغا، الذي يتداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي، الجمعة إن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية غير أنه اعتبر بالمقابل أن “العقوبات” تعقد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.

وصرح مايغا خلال تجمع في باماكو “سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي”.وكان مايغا المخضرم في السياسة يتحدث غداة إعلان فرنسا قرارها “تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية” بعد الانقلاب الأخير في 24 ماي “وانتظارها ضمانات” حول عودة المدنيين إلى السلطة.

وتابع مايغا أن على الماليين أن يقولوا “للمجتمع الدولي إن الشعب المالي يعول على تفهمه”، مشددا على أن “العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع”، ومشيدا بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي.