المرشدون الدينيون والمرشدات لبعثة الحج الجزائرية يتولّون مهمة تفويج حجاجنا لرمي جمرة العقبة الكبرى

قام المرشدون الدينيون والمرشدات الدينيات لبعثة الحج الجزائرية مهمة تفويج الحجاج الجزائريين لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

وجاءت هذه العملية وفق الجدول الزمني المخصص لحجاج الجزائر.

وقد حرص المرشدون على مرافقة الحجاج ميدانيًا منذ لحظة مغادرتهم المخيمات، مع تقديم الشروحات اللازمة حول كيفية أداء هذه الشعيرة العظيمة، والتأكيد على الجوانب الفقهية المتعلقة بها، خاصة ما يخص عدد الحصى، والدعاء المشروع أثناء أداء الشعيرة.

وأكد بيان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن المرشدون حرصوا على توجيه الحجاج إلى التحلي بالهدوء وتجنب التدافع، وضبط النفس أثناء تنقلهم في المشعر، بما يضمن سلامتهم وأداءهم للمناسك في أجواء يسودها النظام والسكينة.

كما واصل المرشدون الدينيون والمرشدات الدينيات لبعثة الحج الجزائرية أداء مهامهم الإرشادية بمخيمات منى، في إطار جهود متواصلة لتوفير الرعاية والتوجيه الميداني لحجاج بيت الله الحرام.

وتُعدّ مهمة المرشدين في هذا السياق أكثر من مجرد توجيه تنظيمي، بل تشمل تقديم الدعم للحجاج، لاسيما لفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون في هؤلاء المرشدين سندًا يوميًا يعينهم على قضاء حوائجهم، ويذلل أمامهم مشقة التنقل في الظروف المناخية الصعبة التي تميّز هذه المرحلة من المناسك.