المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وثقنا إعدام “إسرائيل” عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وثق قيام قوات الإحتلال الصهيوني الغاشم بإعدام عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة وشمالها.

كما أكد ذات المصدر في وقت سابق، أن إسرائيل تحوّل ممر النزوح في غزة إلى مصيدة للقتل والاعتقال. فضلاً عن عمليات تنكيل ممنهجة وواسعة النطاق والأشكال.

وعبرالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية. تدهس جثة فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في غزة.