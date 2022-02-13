انعقدت الدورة الأولى لمجلس المرصد الوطني للمجتمع المدني يومي 11 و12 فيفري 2022. وجرت هذه الدورة بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بالجزائر العاصمة.

ويأتي هذا تنفيذا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي 21-139 المؤرخ في 12 افريل 2020 المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني،

وإتسمت هذه الدورة الأولى للمجلس بروح المسؤولية والرؤى الهادفة والتزام الأعضاء وحرصهم على إنجاح هذه الدورة، والتي تم من خلالها انتخاب أعضاء مكتب المرصد والمصادقة على النظام الداخلي للمرصد وتشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها والمصادقة على البرنامج السنوي والمصادقة على الميزانية السنوية للمرصد.

وفي ذات السياق، تضمنت توصيات هذه الدورة الأولى تعبير أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني عن بالغ التقدير والامتنان للجهود الكبيرة والصادقة التي تبذلها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية والتي تجسدت في إنشاء هذه الهيئة الهامة، والرامية إلى إعادة الاعتبار للمجتمع المدني والعمل على ترقيته وجعله فاعلا أساسيا ومرافقا للسلطات العمومية في بناء الجزائر الجديدة.

المرصد الوطني للمجتمع المدني يؤكد حرصه على المساهمة في تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية

كما تم التأكيد على حرص المرصد في المضي قدما في تحقيق أهدافه لا سيما منها المساهمة في تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية، وكذا تطوير أداء المجتمع المدني وترقية مشاركته في وضع السياسات العمومية وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية والعمل على إرساء أسس التشاور بين المجتمع المدني والسلطات العمومية وجعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة.

وفي الأخير أكد أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني على التزامهم وإرادتهم في العمل الجاد والمشترك في ظل التناسق والانسجام لتحقيق المهام الموكلة للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

رئيس الجمهورية ينصب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

كما نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وذلك بناءً على المادة 213 من الدستور.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم تنصيب اليوم رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني من طرف الرئيس تبون

وخلال مراسيم التنصيب ودعا الرئيس تبون الرئيس أعضاء هذه الهيئة الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، ترقية للمواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.

ووقع رئيس الجمهورية على مرسوما رئاسيا يتعلّق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه. وذلك طبقا لأحكام المـادة 211 من الدستور.

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كما تواجد اليوم السبت وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

وشارك الوزير سبقاق ضمن فعاليات الدورة العادية الأولى. للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما تدوم أشغال الدورة العادية للمجلس. أيام 11 و 12 و 13 فيفري 2022 على مستوى المدرسة الوطنية.