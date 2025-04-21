المرصد الوطني للمجتمع المدني يستنكر تصريحات بيرنارد هنري ليفي

أصدر المرصد الوطني للمجتمع المدني، بيانا استنكاريا ضد تصريحات بيرنارد هنري ليفي، مؤكدا على دعمه اللامشروط لمؤسسات الدولة وسياستها.

وجاء في بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني: “لم نستغرب نعيق المتطرف المتعصب المدعو بيرنارد هنري ليفي. خلال شطحاته الإعلامية وهو يرافع بيدين ملطختين بدماء الأبرياء لصالح سياسات ومواقف مستعمر الأمس”.

وأضاف المرصد أن “فكرة جزائر قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني، لا تزال ثقيلة على قلوب من اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة. وها نحن نرى من لا يزال يتعامل مع المشهد الجزائري بعين الماضي، غير قادر على استيعاب الديناميكيات الجديدة التي أفرزها وعي الشباب ونضج المؤسسات”.

وتابع المرصد أن فعاليات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة بجمعياته ونقاباته وتنظيماته الطلابية والجماهيرية المتشبعة بروح نوفمبر. قد أكدت دعمها اللامشروط لمؤسسات الدولة ولسياستها الخارجية، عبر البيانات وفي كل التجمعات والنشاطات المقامة عبر كامل ربوع الوطن.

كما جددت فواعل المجتمع المدني التأكيد على دعمها اللامشروط لمؤسسات الدولة وسياساتها. وتحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد كل من تسوّل له نفسه التدخل في الشأن الداخلي. واتخاذ المجتمع المدني مطيّة لأفكاره الاستعمارية الهدامة.

وأشار البيان إلى أن ملف الذاكرة لم يكن يوما ريعا استعماريا، بل هو قضية أمة تؤمن بنضال أجدادها. الذي لم ولن ينتهي بانتزاع الاستقلال. بل يتواصل جيلا بعد جيل ضد كل من يحاولون طمس جرائم المستعمر الغاشم.

وذكّر المرصد بأن من يريد إعطاء دروس في أن الديمقراطية التي صدّرها المجرم بيرنارد ليفي لبعض الدول، والتي قادت شعوبها لبحار من الدماء وانقسامات وفتن ما زالت تدفع ثمنها، لن تجد طريقها الى الجزائر المنتصرة.