المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد لقاء مع ممثلي المؤسسات الإعلامية

أشرف مساء الخميس، نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على لقاء مع مختلف ممثلي المؤسسات الإعلامية. تحت شعار “دور الإعلام وكيفية مساهمته في ترقية عمل الجمعيات والمجتمع المدني”. وذلك على مستوى فندق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية بغرمول.

وكان اللقاء فرصة لتقديم اقتراحاتهم وآراءهم، لطرح السبل الكفيلة بترقية عمل المجتمع المدني والعمل على توطيد وتقريب العلاقة بين الإعلام. وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف المرجوة في ضل المقاربة التشاركية. التي ينتهجها المرصد القائمة على إشراك جميع فاعلي. وشركاء المجتمع المدني لتعزيز وترقية عمل المجتمع المدني وتحقيق الصالح العام للوطن.

كما ناقش المشاركون عدة نقاط أساسية تتعلق بتشخيص واقع العلاقة بين مختلف فعاليات المجتمع المدني. والاعلام في الجزائر والاختلالات المعيقة لها.

وكذا مساهمة وسائل الاعلام في دعم وترقية وتفعيل عمل المجتمع المدني من خلال الترويج لقضاياه وأفكاره الناجحة.

بالإضافة إلى الترسيخ للعمل الجمعوي على كل المستويات والفئات. والعمل إعلاميا على تشجيع الافراد على الانخراط في العمل الجمعوي لتحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة.

كما تم تسليط الضوء من طرف مختلف وسائل الاعلام على التجارب الرائدة للفاعلين في مجال المجتمع المدني. وتثمينها والعمل على تعميمها على أكبر نطاق. وكيفية العمل على اسهام مختلف وسائل الاعلام في دعم المجتمع المدني من خلال الترويج لقضاياه وأفكاره الناجحة. وكذا تخصيص نسبة من الإنتاج البرامجي للمجتمع المدني، ومرافقته عن طريق برامج دورية خاصة على مدار السنة وكذا الحوارات والروبورتاجات والمرافقة الميدانية.

العمل على تخصيص حجم ساعي ومساحة إعلامية مهمة من مختلف المؤسسات الإعلامية للمجتمع المدني. وقضاياه وتجاربه الناجحة واستيعاب نشاطاته باختلافها. وكثرتها والاهتمام وتسليط الضوء من طرف الاعلام على عمل مختلف فعاليات المجتمع المدني.

وكذا الترسيخ للعمل الجمعوي على كل المستويات والفئات والعمل إعلاميا على تشجيع الافراد على الانخراط في العمل الجمعوي .

كما طرح المشاركون فكرة إنشاء نادي مخصص للإعلاميين المهتمين بشأن المجتمع المدني. والعاملين على ترقية عمله والذي سيرى النور عن قريب.