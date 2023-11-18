قناة النهار المرض.. العوز وغياب المأوى .. عنوان قصة عمي محمد وعائلته بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2023 - 11:49 صحة شارك غرِّد أرسل 17 0 المرض.. العوز وغياب المأوى .. عنوان قصة عمي محمد وعائلته إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/f6HvF اقرأ أيضا سليم قرين: تراجع الصادرات سببه نقص المواد الأولية قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: فلاحون يحتجون أمام تعاونية الحبوب بتيارت بسبب تماطل السلطات في منحهم البذور قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا / هذه هي قصص الجزائريين مع مقابلات العمل قناة النهار 03 نوفمبر صريح جدا : تقبلي تتزوجي بواحد ماشي قاري؟..شاهد إجابات الجزائريات قناة النهار 08 نوفمبر صريح جدا: اراء الشعب الجزائري حول قرار "إطلاق عدل3" قناة النهار 31 أكتوبر وزير الإتصال: الفضاء الذي يتساوى فيه الطبيب والأمي ليس فضاء ومن لا يملك تكوين في الصحافة ليس صحافي قناة النهار 07 نوفمبر لقاء خاص مع الممثل "أحمد مداح" في برنامج "كتاب المشاهير" قناة النهار 08 نوفمبر "1400" مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 قناة النهار 15 نوفمبر خدام الرجال: تربية الخيول والعناية بها قناة النهار 11 نوفمبر حوادث و إزدحام مرور خانق و طريق مهدد بالإنهيار بواد أوشايح قناة النهار 12 نوفمبر