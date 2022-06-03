المركب الأولمبي يصدر بيانا توضيحيا بخصوص مباراة الخضر ضد أوغندا

كشف ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، أن عملية بيع تذاكر لقاء الجزائر ضد أوغندا، برسم تصفيات “كان 2023″، ستكون عبر الأنترنت فقط.

وأعلن المركب الأولمبي محمد بوضياف، في بيان عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن عملية بيع التذاكر، ستتم عبر الموقع :tadkirati.mjs.gov.dz.

كما أوضح مركب محمد بوضياف، أن أبواب ملعب 5 جويلية الأولمبي ستكون مغلقة.

وأضاف البيان، أنه بإمكان أي مناصر إقتناء أكثر من تذكرة واحدة بشرط إدخال اسم ولقب صاحب التذكرة.

وأوضح ذات البيان، أن عملية الدفع ستكون بالبطاقات البنكية أو بالبطاقة الذهبية.