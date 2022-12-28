المركز الإستشفائي الجامعي بوهران.. ضبط برنامج للعلاج في غرفة الضغط العالي

ضبط المركز الإستشفائي الجامعي “الدكتور بن زرجب” لوهران برنامجا خاصا بالمرضى الذين يحتاجون للعلاج عن طريق غرفة الضغط العالي للأكسجين. حسبما علم يوم الأربعاء من هذه المؤسسة الصحية.

وتعززت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الإستشفائي الجامعي لوهران بهذه الغرفة منذ قرابة الشهرين. وهي الفترة التي تم خلالها تكوين الطواقم الطبية وشبه الطبية والتقنية. لتمكينهم من علاج المرضى عن طريق غرفة الضغط العالي للأوكسجين، وفق ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال.

كما يخص البرنامج الأولى المعد لمرضى من مصلحة الطب الباطني وأمراض الغدد الصماء والمرضى من عيادة داء السكري “لاريبير”. وتعتبر هذه الغرفة الأولى على مستوى التراب الوطني التي تم اقتناؤها من طرف المستشفيات العمومية والخاصة. بعدما وقع الاختيار على المركز الإستشفائي الجامعي “الدكتور بن زرجب” لاقتناءها حيث تضمن المعالجة بالأكسجين العالي الضغط.

وتعد المعالجة بالأكسجين عالي الضغط طريقة علاج معروفة لمرض تخفيف الضغط (داء الغواص). وهو أحد المخاطر المحتملة للغوص تحت المياه كما يتم استخدام هذه التقنية في حالات العدوى الخطيرة. وتكوّن فقاعات هواء في الأوعية الدموية، والجروح غير الملتئمة بسبب داء السكري.

علاج الحروق والتسمم

إضافة إلى ذلك يمكن استخدامها في علاج الحروق والتسمم بأول أكسيد الكربون والصمم و فقدان البصر المفاجئين. وفقر الدم الاستثنائي وعدوى الجلد أو العظم التي تؤدي إلى موت الأنسجة وقُرحة القدم السكرية.

وتتمثل تقنية المعالجة بالأكسجين عالي الضغط في زيادة ضغط الهواء من مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من ضغط الهواء الطبيعي. حيث يصبح بإمكان الرئتين تجميع كمية من الأكسجين أكثر بكثير مما يمكن تنفسه في ضغط الهواء الطبيعي. وأوضح أنه عند تحميل الدم لكمية زائدة من الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم يساعد ذلك في مكافحة البكتيريا. وتحفيز إطلاق مواد تسمى بعوامل النمو والخلايا الجذعية والتي تعزز عملية الالتئام والشفاء.

وقد تم وضع الغرفة بمصلحة الفرز والتوجيه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران. لكي يتسنى استقبال الحالات الحرجة في الوقت والمكان المناسبين، مثلما جرى شرحه.