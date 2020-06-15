المركز الإستشفائي الجامعي لوهران: إجمالي حالات الشفاء من كورونا بلغت 326

بلغ اجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمركز الإستشفائي الجامعي لوهران، 326 حالة.

وأوضح بيان المستشفى أن المرضى كانوا يخضعون لبروتوكول العلاج هيدروكسي كلوروكين، تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد تعافيهم.

وأكد أن 11 متعافيا تم تسريحهم اليوم من قبل الفريق الطبي لمصلحة الأمراض المعدية، حيث غادروا مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي التي خصص طابقها الأرضي للمصابين بكوفيد-19، بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وقدم بيان المستشفى تحية تقدير وعرفان لكل الطاقم الطبي وشبه الطبي والعمال المهنيين بمصلحة الأمراض المعدية ووحدة الإنعاش الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا ومصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي وكل المجندين لمواجهة جائحة كورونا.