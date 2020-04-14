المركز الاستشفائي الجامعي لوهران يتدعم بممرات للتعقيم

تم تزويد المركز الاستشفائي الجامعي “الدكتور بن زرجب” بوهران، بممرات جديدة للتعقيم، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وستمكن هذه الممرات من تعقيم الأشخاص الوافدين، وكذا عند خروجهم من هذه المؤسسة الاستشفائية، حسبما أفادت به يوم الثلاثاء خلية الاتصال.

وتم تثبيت هاذين الممرين، وهما هبة من أحد المحسنين، على مستوى مداخل المصالح الاستشفائية التي تعرف حركة كبيرة.

ووضع الممر الأول عند المدخل الرئيسي للمستشفى، في حين خصص الممر الثاني للوافدين على مصلحة الاستعجالات الجراحية للأطفال، اضافة إلى ممر خاص بتعقيم السيارات.

وأفاد ذات المصدر، أن المستشفى سيدعم في الساعات المقبلة، بثلاث ممرات أخرى، سيتم وضعهما على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للكبار، وعند مدخل مصلحة أمراض النساء والتوليد.

وستساهم هذه الممرات، في حماية زوار المستشفى وكذا الأطباء وشبه الطبيين، الذين يشرفون يوميا على اجراء الفحوصات على الأشخاص المرضى.