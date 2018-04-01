المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة ينظم مسابقة المؤذن الصغير

أعلن المركز الثقافي الإسلامي على صفحته الخاصة “فايسبوك” عن انطلاق مسابقة وطنية، تحت عنوان مسا بقة المؤذن الصغير.

وهذا تزامنا مع اليوم الدراسي “جمالية الآذان جمالية الإسلام”، في إطار النشاطات الثقافية والعلمية.

وحدّد المركز شروط المسابقة مؤكّا على المشارك أن يشارك مرّة واحدة فقط.

ومن هذه الشروط المسابقة مفتوحة للذكور للصغار 15 سنة على الأقل.

تتم المسابقة بتسجيل فيديو المشارك الأذان كاملا بصوته .

مرفقا بالإسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وإرساله إلى صفحة الفايسبوك المركز الثقافي الإسلامي العاصمة.

يتم اختيار الفائزين الأوائل من طرف لجنة تحكيم بمقر المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة .

تسلم الجوائز في اليوم الدراسي حول الآذان الذي سينظمه المركز لاحقا. كما حدّد يوم الخميس 5 أفريل آخر أجل لإرسال الفيديو.