المركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والإستثمار يهنئ الرئيس تبون

هنأ المركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والإستثمار “ACITI” المترشح الحر عبد المجيد بمناسبة إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة وبنسبة قوية.

وفي رسالة تهنئة من رئيسه مهدي نماس، أعرب المركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والاستثمار “ACITI”. عن تهانيه للرئيس عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه لعهدة ثانية. محققا فوزا مستحقا وكاسحا في رئاسيات 7 سبتمبر بحصوله على ما يقارب من 95 بالمائة من الأصوات. وهو ما يدل على الحكمة الكبيرة التي يتمتع بها الشعب الجزائري الذي إختار شعار “من أجل جزائر منتصرة” و بالتالي الإستمرارية و الإستقرار على كافة الأصعدة.

كما أضاف نماس، أن الإنتخابات الرئاسية مثّلت تظاهرة في حب الوطن، حيث إحتشد أبناء الشعب الجزائري العظيم في مشهد ديمقراطي مهيب. لإختيار و صناعة المستقبل، و إستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة. بوعي مستنير، ورؤية ثاقبة، واثقة في قيادتها، ملتحمة ومصطفة نحو تحقيق أهداف الدولة الجزائرية، واعية للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن. مؤكدا إلتزامه مع السلطات العليا للعمل من أجل التنمية الإقتصادية للبلاد، على النحو الذي أوضحه رئيس الجمهورية.

وكان المركز الجزائري لتطوير التجارة الوطنية والدولية والإستثمار من بين السبّاقين الذين دعوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الترشح لعهدة إنتخابية ثانية من أجل إكمال مسيرة البناء و التشييد التي عرفتها البلاد خلال العهدة الأولى.