المركز الوطني لعلم الأثار يخصص العدد الثاني لمجلة”أن أأ” لعلم الاثار المغمورة

أصدرمؤخرا،المركزالوطني للبحث في علم الأثار،العدد الثاني من مجلة “أن أأ” مخصصا إياه لموضوع علم الأثارالمغمورة بالمياه.

وركزالعدد الثاني للمجلة على علم الأثارالمغمورة بالمياه الذي يعد فرعا من الدراسات الأثرية التي تمكن من معرفة النشاط البشري.

تناول العدد الأخيرمن ،المجلة موضوع إتفاقية اليونيسكولعام2001، المتعلقة بحماية التراث المغموربالمياه، والهدف منها حفظ التراث العالمي المغمور بالمياه.

وقعت أكثر من 60 دولة من بينها،الجزائرالتي انضمت لها سنة2015 وهي،اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

تضم الجزائرالكثيرمن الأثارالمغمورة بالمياه على طول سواحلها المتوسطية ،تعود لحقب زمانية،كالفينيقية،الرومانية،التركية،غيرأنها غير مثمنة.

في 2005،وهومؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي .CNRAتأسس ،المركزالوطني للبحث في علم الاثار.