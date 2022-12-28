المركز الوطني للسجل التجاري يفتح شبابيكه إستثنائيا الجمعة والسبت

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، أنه سيتم بصفة إستثنائية فتح شبابيك كافة الفروع المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية يومي الجمعة والسبت.

وذكر المركز، كافة التجار والمتعاملين الإقتصاديين الذين لم يتسن لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قصد إدراج الرمز الإلكتروني ”س.ت.إ”. و كذا الذين لم يمتثلوا للإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية للسنة المالية 2021، أنه بغية تمكينهم من تسوية وضعيتهم قبل إنقضاء الآجال المحددة ب 31 ديسمبر 2022، سيتم بصفة إستثنائية فتح شبابيك كافة الفروع المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية يومي الجمعة والسبت.

هذا وتبقى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تحت تصرف كل التجار و المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بالعمليتين المذكورتين أعلاه من أجل توفير كل التسهيلات لتسوية وضعيتهم في أحسن الظروف.