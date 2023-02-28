المريخ السوداني يصل الجزائر تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد

حلّ فريق المريخ السوداني بالجزائر اليوم الثلاثاء تحسبا للمباراة المرتقبة أمام المستضيف شباب بلوزداد في رابطة الأبطال.

وستلعب المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس القادم بملعب عنابة. كما يسعى الفريق الملقب بـ “الزعيم” بقيادة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو للمنافسة بقوة على التأهل إلى ربع نهائي رابطة الأبطال.

كما يسعى الفريق البلوزدادي بدوره لرد الاعتبار لنفسه بعد الخسارة القاسية أمام نفس الفريق السوداني في المباراة الماضية في ليبيا.

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