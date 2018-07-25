المزايدات تبعد المدربين عن «الخضر» وزطشي يلعب آخر أوراقه!

كيروش يتفق على التجديد مع إيران والخيارات تتقلص

عضو من المكتب الفيدرالي: «اقترحت على زطشي الاستنجاد بسعدان»

تسببت مزايدات اتحادات كرة قدم بلدان أخرى في فشل الصفقات والمفاوضات التي دخلت فيها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «الفاف»، في الفترة الأخيرة، مع بعض المدربين تحسبا لخلافة الناخب الوطني المقال رابح ماجر.

حسبما كشفه مصدر رسمي لـ«النهار»، الذي أكد أنه بمجرد ظهور الاتصالات بين «الفاف» وأي مدرب إلى العلن فإن البعض يتسبب في فشل الصفقة بسبب المزايدة ومنح عرض أكبر من العرض المقدم من الطرف الجزائري، وهو ما جعل مطالب عدة مدربين متاحين في السوق ترتفع.

مما يعني خروجهم من مفكرة رئيس «الفاف» خير الدين زطشي، على اعتبار أن رواتبهم جد مكلفة ولا تتناسب والميزانية التي خصصتها الاتحادية لضمان خليفة ماجر، وأضاف المصدر نفسه أن «الفاف» تتفاوض حاليا مع مدرب في سرية تامة، أملا في التوصل إلى اتفاق رسمي، حيث تتجنب أي تسريبات خوفا من فشل الصفقة.

كما أكد مصدر مقرب من رئيس «الفاف» أن الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش ظل يتماطل في الرد على عرض الجزائر، وقال: «حليلوزيتش قعد يمص القارص».

ويدخل رئيس بارادو السابق، خير الدين زطشي، أسبوع الحسم، حيث بات مجبرا على الكشف عن هوية خليفة ماجر، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن سبق له أن أكد أن الإعلان عن مدرب المنتخب الجزائري سيكون خلال الأيام الأولى من شهر أوت كأقصى تقدير، كما أن الوقت ليس في صالحه مع بقاء شهر وبضعة أيام عن المباراة الرسمية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب غامبيا.

من جهة أخرى، كشف عضو بالمكتب الفيدرالي أمس لـ«النهار» أنه اقترح على رئيس «الفاف» الاستنجاد بصانع ملمحة أم درمان الشيخ سعدان، في حال عدم إيجاد خليفة لماجر في الوقت الراهن.

وفي سياق آخر، وصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إلى اتفاق مع الاتحادية الإيرانية لكرة القدم من أجل تجديد عقده، حيث وضع شروطا لترسيم ذلك، خاصة أن حسابه البنكي مجمد منذ 6 أشهر ولا يمكنه إخراج أمواله من إيران بسبب العقوبات والحصار الأمريكي، حسبما كشفته التقارير الإيرانية.

ورغم أن زطشي أكد في تصريح له، مؤخرا، أن «الفاف» لم تتصل بالمدرب البرتغالي لخلافة ماجر، إلا أن الخيارات باتت تتقلص وتزيد الضغط لضمان مدرب يشفى غليل الجماهير الجزائرية.