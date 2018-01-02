المزيد من القتلى في اضطرابات إيران

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في إيران إلى 17 قتيلا بعد سقوط 5 قتلى في الاشتباكات بين المحتجين والأمن في محافظة أصفهان.

وخرجت تظاهرات جديدة مناهضة للنظام الإيراني وسط طهران وحطم المتظاهرون لافتات عليها صور المرشد الإيراني علي خامنئي ورددوا “الموت للديكتاتور”.

فيما قالت وسائل إعلام إن اشتباكات عنيفة جرت بين محتجين وقوات الأمن بمحافظة أصفهان.

واعترفت السلطات الإيرانية بمقتل 12متظاهرا برصاص قوات الأمن منذ انطلاق التظاهرات، بينما ارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 600.

ولقي شرطي إيراني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في نجف آباد (وسط البلاد) خلال التظاهرات التي تشهدها إيران منذ ستة أيام.

وقال التلفزيون الرسمي، إن متظاهرين حاولوا الاستيلاء على مراكز للشرطة وقواعد عسكرية، دون تقديم أي معلومات تفصيلية..

وأفادت تقارير أيضا بخروج مظاهرات في مدن سنندج وكرمانشاه وكذلك جابهار في الجنوب الشرقي وعيلام وإيذه في الجنوب الغربي.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لليوم السادس في أكبر مظاهرات منذ الاضطرابات المؤيدة للإصلاح عام 2009.