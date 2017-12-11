المزيد من سكان كاليفورنيا يهربون من الحرائق

أصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا أوامر جديدة بإجلاء السكان من شمال غربي لوس أنجلوس، أمس الأحد، نتيجة اتساع الحرائق في كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء “مايك إلياسون”، إن رجال الإطفاء أنقذوا العديد من المنازل، حيث تسببت الرياح غير المتوقعة في اندلاع الحرائق.

ونشرت الدائرة صورة لأحد المنازل محاطا بالنيران. ولم يتضح ما إذا كانت مبان أخرى قد احترقت.

وحقق رجال الإطفاء تقدما كبيرا على الجبهات الأخرى من الحريق الهائل الذي بدأ يوم 4 ديسمبر في مقاطعة فينتورا.

وتجري جهود احتواء الحرائق في مقاطعات لوس أنجليس وريفرسايد وسان دييغو.