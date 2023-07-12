المسؤولون المغاربة شركاء في جرائم الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين

أكد مناهضو التطبيع في المغرب بأن المسؤولين المغاربة شركاء “بنفس المستوى” في جرائم جيش الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين. وأن مضيهم في توقيع المزيد من الاتفاقيات العسكرية مع هذا الكيان المغتصب, تشجعه على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقب مجزرة جنين الدموية الأسبوع الماضي التي سقط خلالها 12 شهيدا فلسطينيا, من بينهم خمسة أطفال. نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, وقفة تضامنية أمام البرلمان المغربي بالرباط, تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني في المدينة. ومخيمها وبخيانة المطبعين للقضية الفلسطينية.

وخلال الوقفة التي شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلي الهيئات المؤيدة للقضية الفلسطينية وقيادات في نقابتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل, رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحيي جنين وصلابة المقاومة الفلسطينية. وتطالب بإلغاء اتفاقات الخزي والعار مع العدو الصهيوني,. حيث ردد المشاركون شعارات ضد جرائم الاحتلال الصهيوني والتطبيع وأخرى مؤيدة للمقاومة.

وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في كلمة له بالمناسبة أن الوقفة تأتي “لإيصال رسالة إلى كل المطبعين ومنهم المسؤولين من المطبعين المغاربة. بأنهم شركاء في جرائم جيش الاحتلال بنفس المستوى. و أن تطبيعهم واستقبالاتهم واتفاقياتهم مع هؤلاء القتلة المحتلين, تشجعهم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي”.

وتابع: “نقف أمام البرلمان لنقول للمستشار الملكي أندري أزولاي, بأي وجه لقيت المغاربة, بعد أن تحرك الجيش الصهيوني الفاشي بعد ساعات فقط على تكريمك من طرف رئيس كيان الاحتلال بوسام الشرف الرئاسي, ليذبح الأطفال الفلسطينيين في شوارع جنين؟”, مسترسلا بالقول: “وما هو المقابل الذي قبضته وأي خدمة قدمتها للكيان المغتصب للحصول على هذا الوسام؟”.

كما مضى في ذات السياق يقول: “نقف أمام البرلمان المغربي لنبعث بكل هذه الرسائل ولنقول إن ما يتم القيام به من تطبيع واتفاقيات مع هؤلاء المجرمين ليس باسم الشعب المغربي, وإنما هي قرارات المطبعين التي يفرضونها, استبدادا, ضد إرادة الشعب الذي يعتبر دوما أن فلسطين قضية وطنية”.

في حين، ذهبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي, إلى دعوة المطبعين في المغرب. لضرورة إعادة مراجعة مواقفهم من كل أشكال التطبيع والتعامل مع الاحتلال الذي وصفته بـ”العدو” و “المجرم”.