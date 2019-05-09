المسؤول السابق لمخابرات الشرطة أمام محكمة سيدي امحمد

القضاء يستدعي مراقب الشرطة «جيلالي بودالية»

«بودالية» كان لسنوات الذراع الأيمن للواء المتقاعد عبد الغني هامل

أفادت مصادر موثوقة لـ النهار، بأن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي امحمد قد أمر، أمس، بتوجيه استدعاء بواسطة برقية رسمية.

للمدير السابق لمديرية الاستعلامات العامة بجهاز الأمن الوطني مراقب الشرطة جيلالي بودالية. وأوضحت مصادر «النهار» أن قرار قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد.

قد جاء في سياق تتمة التحقيقات التي يجريها منذ أسابيع في عدد من قضايا الفساد التي جرى فتحها.

ورغم أن المصادر لم توضح بالضبط الملف الذي بسببه جرى استدعاء الرجل الأول السابق في جهاز مخابرات الشرطة.

إلا أن مراجع أخرى تحدثت عن الملف الذي بسببه مثُل المدير العام الأسبق لجهاز الأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل.

أمام نفس المحكمة لسماع أقواله في قضية 7 قناطير من الكوكايين التي تم ضبطها في حاويات مخصصة لاستيراد اللحم المجمد.

وكان مراقب الشرطة، جيلالي بودالية، قد اعتبر لعدة سنوات بمثابة الذراع الأيمن للواء المتقاعد هامل.

حيث شغل في البداية منصب مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني لمدة خمس سنوات.

قبل أن يتم تحويله إلى منصب مسؤول الاستعلامات أو ما يسمى «مخابرات الشرطة».

قبل أن تتم تنحيته من المنصب بقرار من المدير العام السابق للأمن العقيد لهبيري فور تولي هذا الأخير منصبه خلفا للواء هامل.