المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن.. رفع قيمة المكافآت

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، عن موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رفع قيمة المكافآت المالية. المخصصة للفائزين بالمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده ابتداء من الطبعة المقبلة.

كما جاء هذا في كلمة له بمناسبة الحفل الاختتامي لفعاليات الطبعة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم. حيث ثمن الوزير قرار الموافقة على النظام التعويضي للإمام المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير. بالقول انه “القرار الذي اثلج القلوب ويستحق التثمين والعرفان”. مبرزا أن كل “هذه الإشارات والدلالات تؤكد رعاية الدولة الجزائرية لأهل القرآن. وخاصته وهو ما يتجلى في رعاية رئيس الجمهورية لهذه المسابقة”.

في حين، ذكر بالمناسبة أن هذه الفعالية الروحية التي تأتي تزامنا مع إحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج المباركة تشكل فرصة لتجديد عهد الوفاء مع القضية الفلسطينية. التي حظيت وتحظى بالدعم الدائم للجزائر.

وأضاف في السياق ان تكريم الحافظين لكتاب الله اليوم هو تكريم لذكرى شهداء الجزائر الذين مكنت تضحياتهم من جعل الجزائر روضة من رياض القرآن الكريم.

كما يذكر أن حفل اختتام الطبعة الـ19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، محمد حسوني. ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني. ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.