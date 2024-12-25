المسابقة الوطنية لتوظيف الجامعيين.. بيان هام من سوناطراك لهؤلاء المترشحين

أصدر مجمّع سوناطراك بيانا هاما، بخصوص المسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف جامعيين في المجالات التقنية لسوناطراك.

ودعت سوناطراك، في بيانها، المترشحين المسجلين في المسابقة الوطنية للتوظيف الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم عبر البريد الإلكتروني، إلى التوجه مباشرة إلى مراكز الامتحان المحددة لهم.

وذلك وفق التوزيع الجغرافي لكل ولاية (ولاية الإقامة للمترشح) حسب الجدول المبيّن على الرابط التالي: https://tinyurl.com/bde56e2y

وأوضح المجمّع أن الامتحانات تجرى على دفعات خلال الفترة الممتدة من 29 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025، وفق الجدول الزمني المحدد في الرابط التالي: https://tinyurl.com/y3x4evwy

وعلى المترشحين إحضار الوثائق التالية:

1.شهادة التسجيل في المسابقة.

2.بطاقة التعريف الوطنية البيومترية سارية المفعول.

3.النسخة الأصلية للشهادة الجامعية أو شهادة النجاح المؤقتة الأصلية

4.الأدوات اللازمة مثل الآلة الحاسبة العلمية غير المبرمجة.

وأكدت سوناطراك التزامها بضمان تكافؤ الفرص، الشفافية، والنزاهة في جميع مراحل هذه العملية. وتمنت التوفيق لجميع المترشحين.