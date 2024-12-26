المسابقة الوطنية لسوناطراك.. تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية غداً

أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له، تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية ليوم غد الجمعة، بالنسبة للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف جامعيين في المجالات التقنية.

وجاء في البيان: “تعلم سوناطراك كافة المترشحين المبرمجين لاجتياز امتحان الفترة المسائية ليوم الجمعة 3 ديسمبر 2024. أنه تم إجراء تعديل طفيف في توقيت الامتحان الفترة المسائية على مستوى جميع المراكز. وذلك على النحو التالي: من الساعة 15:00 مساءً إلى الساعة 17:30 مساءً، على خلاف الأيام الأخرى”.

ودعت سوناطراك جميع المترشحين المعنيين الالتزام بالتوقيت المعدل، مع التأكد من الحضور في الوقت المحدد وبحوزتهم جميع الوثائق المطلوبة.