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المسابقة الوطنية لسوناطراك.. تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية غداً

بقلم خالد زوبيري
المسابقة الوطنية لسوناطراك.. تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية غداً
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أعلن مجمع سوناطراك، في بيان له، تعديل توقيت امتحان الفترة المسائية ليوم غد الجمعة، بالنسبة للمسابقة الوطنية المفتوحة لتوظيف جامعيين في المجالات التقنية.

وجاء في البيان: “تعلم سوناطراك كافة المترشحين المبرمجين لاجتياز امتحان الفترة المسائية ليوم الجمعة 3 ديسمبر 2024. أنه تم إجراء تعديل طفيف في توقيت الامتحان الفترة المسائية على مستوى جميع المراكز. وذلك على النحو التالي: من الساعة 15:00 مساءً إلى الساعة 17:30 مساءً، على خلاف الأيام الأخرى”.
ودعت سوناطراك جميع المترشحين المعنيين الالتزام بالتوقيت المعدل، مع التأكد من الحضور في الوقت المحدد وبحوزتهم جميع الوثائق المطلوبة.

رابط دائم : https://nhar.tv/pk9vk
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