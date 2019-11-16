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المساجد..المدارس والجامعات والإدارات ممنوعة في الحملة الإنتخابية

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المساجد..المدارس والجامعات والإدارات ممنوعة في الحملة الإنتخابية
بقلم عبد الرحمن سالمي

نص ميثاق أخلاقيات المهنة على حظر استعمال أماكن العبادة، الإدارات العمومية  ومؤسسات التربوية والعليم والتكوين واستغلالها في الحملة الإنتخابية.

كما يلتزم المترشحون للإنتخابات الرئاسية  بعدم قبول أي تصرف مماثل من قبل أي مرشح آخر، فضلا عن عدم تشجيع  وعدم قبول مثل هذه التصرفات .

ويمنع الميثاق على المترحشين الإلتزام بعدم إتلاف أو نزع الدعائم الإشهارية المستعملة في الحملة الإنتخابية.

و يتعين على المترحشين و الأحزاب السياسية  المشاركة في الإنتخابات عدم استعمال أي وسيلة ملتوية كالتهديدات أو وعود بطريقة مباشرة أو  غير مباشرة لإجبار المواطنين أو حثهم على التصويت لصالح مترشح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=727262

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