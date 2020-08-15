المساجد تفتح أبوابها للمصلين

فتحت، اليوم السبت، المساجد أبوابها لاستقبال المصلين، بعد قرابة، ستة أشهر من غلقها بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الوزارة الأولى، الأسبوع الماضي عن فتح الجوامع، على مدى أيام الأسبوع.

ويستثنى القرار، الصلاة يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط، إلى أن تتوفر الظروف الـملائمة للفتح الكلي لبيوت الله.

وعن الاجراءات الوقائية التي يجب التحلي بها فتتمثل في ان كل مصلي يكون معه سجادة صلاة خاصة به، ويكون الوضوء في البيت قبل الدخول للمسجد.

بالإضافة إلى لبس الكمامة وعدم نزعها أثناء الصلاة، والتزام التبعاد بين المصلين وخاصة أثناء الدخول و الخروج من المسجد.

وعدم دخول المسجد للأشخاص الذين يعانون من أعراض الكورونا وكذلك كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة.

وعدم السماح للاطفال الصغار والنساء، دخول المسجد.

للاشارة، فإن قرار الفتح يخص فقط المساجد، ذات طاقة استيعاب اكثر من 1000 مصلي.